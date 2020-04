FC Nantes – Mercato : les pistes de Gourcuff en L1 et L2 déjà identifiées

true

Alors que les clubs de Ligue 1 sont à l’arrêt, c’est aussi l’occasion de travailler sur le recrutement. Au FC Nantes, on s’active.

Dans une interview à Presse Océan relayée par Poteaux Carrés, Michel Audrain évoque les contours de sa nouvelle collaboration avec le FC Nantes. « Je suis là pour aider Christian à Nantes dans le recrutement. Je n’ai pas d’expérience mais ça me plaît », explique Audrain qui assure n’avoir « rien signé » avec les Canaris avec qui il est donc en « mission » ponctuelle.

Cette mission est donc de trouver les prochains joueurs qui pourraient de venir des Canaris. Une tâche qui n’est pas simple comme l’explique le nouvel allié de Christian Gourcuff. « Le recrutement, c’est compliqué. Il faut peut-être trouver des joueurs qui veulent se refaire, ont peu joué, reviennent de blessure… »

Mais malgré les contraintes, notamment dans la période actuelle, les recruteurs nantais avancent. Une première partie du travail aurait même déjà été faites en France, avant de rechercher désormais des opportunités plus lointaines. « Ceux de L1 et L2, on les a listés. On sait où l’on va. Il faut essayer de regarder là où il peut y avoir de bonnes surprises, comme dans des pays moins renommés… Christian, dont je connais les profils qu’il souhaite, aime l’intelligence du joueur (déplacements…). Il veut des joueurs très collectifs. Il faudrait trouver des joueurs un peu plus créatifs. On manque d’un buteur. D’un passeur aussi. (…) Avec Philippe Mao, on regarde pas mal de matches sur Wyscout mais ce n’est pas pareil qu’en vrai. On ne voit pas tout », regrette tout de même Audrain.