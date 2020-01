FC Nantes : Mercato, Limbombe, Pallois… Gourcuff fait le point avant Bayonne

true

Ce jeudi, Christian Gourcuff était donc présent en conférence de presse. L’occasion d’évoquer l’état des troupes ou encore le Mercato. Mais aussi le cas Anthony Limbombe, sur lequel Gourcuff n’a pas donné d’indice sur un avenir loin du FC Nantes.

Pallois, une blessure inquiétante ?

« Nicolas Pallois et Roli Pereira de Sa sont touchés aux adducteurs. Kader Bamba et Anthony Limbombe sont en phase de reprise. Simon est revenu malade. Enfin, Percy Prado a eu la gastro et Wesley Moustache est touché au dos. La blessure de Nicolas Pallois est un coup dur. Il était diminué depuis quelques semaines et il faudra régler le problème. »

Bayonne, un piège s’annonce ?

« On a pris des renseignements sur l’Aviron Bayonnais. On va jouer sur le terrain de rugby, on verra bien. C’est un match piégeux pour nous parce que pour l’adversaire, c’est le match de l’année. Il faudra être prêt à tous les niveaux. »

Méfiance pour le Mercato

« On étudie toutes les possibilités mais durant l’hiver, il ne faut surtout pas faire de bêtises et prendre des joueurs qui n’apportent rien au groupe. »

Gourcuff positif pour Limbombe

« Limbombe est en phase de réhabilitation, mais il montre déjà beaucoup d’envie. Ce pourrait être une bonne surprise de la deuxième partie de saison. »

Propos relayés par les compte Twitter du FC Nantes et de France Bleu Loire Océan