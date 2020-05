FC Nantes – Mercato : l’impressionnante liste de courtisans de Louza

true

Le milieu de terrain des Canaris, révélation de la saison, est notamment dans le viseur de l’AC Milan, qui aurait pris contact avec son entourage.

Révélation de la saison au FC Nantes, Imran Louza pourrait connaître un destin à la Amine Harit : une saison et puis s’en va. En effet, le milieu offensif, comme son prédécesseur, a du talent plein les pieds et a déjà tapé dans l’œil de nombreux recruteurs européens. Et comme les Canaris sont obligés de vendre pour équilibrer leurs finances…

D’après Ouest-France et RMC, Louza n’aurait que l’embarras du choix s’il décidait de quitter son club formateur et sa ville de naissance. Le FC Séville, Villarreal, l’OL, l’Atalanta Bergame, l’Udinese, le Borussia Mönchengladbach et l’AC Milan l’ont tous supervisé ces derniers mois.

Mais selon RMC, ce sont les Rossoneri qui auraient une longueur d’avance. Ceux-ci auraient pris avec l’entourage du joueur via Ralf Rangnick, coach allemand réputé, désormais recruteur pour eux. Christian Gourcuff souhaite le conserver et Imran Louza a fait savoir qu’il aimerait rester encore au moins un an. Il faudra au moins ça pour résister aux sirènes de l’étranger…