FC Nantes – Mercato : Lincoln suscite déjà une attente colossale !

true

Annoncée mardi soir, la rumeur d’une arrivée de Lincoln au FC Nantes sur ce mercato a captivé les supporters des Canaris sur les réseaux sociaux.

Le FC Nantes est décidément un club à part. Alors que la planète foot tremblait autour de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, les supporters des Canaris trépignaient d’impatience pour avoir la dernière information concernant Lincoln.

Le jeune attaquant de Flamengo (19 ans) serait devenu la priorité de Waldemar Kita pour occuper le poste d’avant-centre. L’intéressé serait déjà séduit par le challenge nantais mais son club ne le vendra pas pour moins de 10 millions d’euros. Encore peu connu en Europe, Lincoln jouit d’une réputation prometteuse au Brésil. Emmanuel Merceron l’apprécie au plus haut point.

« Je suis fou de la piste Lincoln, il sait à peu près tout faire

« Je suis fou de la piste Lincoln, s’enthousiasme l’insider proche du FC Nantes. Il sait à peu près tout faire. Mais trop de concurrence à Flamengo avec Gabriel Barbosa et Pedro. Parfait dans ce que recherche Christian Gourcuff. Il est mobile, il a du ballon, il sait marquer. Moins bien physiquement peut être… On est loin des Adryan et des Benavente. Grosse pépite il y a 2 ans, il a fait des gros tournois U17 U19 et U20 avec le Brésil. À creuser pourquoi il n’a pas réussi à Flamengo et pourquoi il finirait au FC Nantes. »