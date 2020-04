FC Nantes – Mercato : l’OM réserverait un rôle peu alléchant à Charles Traoré

true

Ces derniers jours, un intérêt de l’OM pour le défenseur du FC Nantes Charles Traoré a été évoqué. Reste à savoir dans quel cadre.

Depuis quelques jours et des informations de FootMercato, l’OM est annoncé comme prétendant pour le latéral du FC Nantes, Charles Traoré. Intérêt qui a suscité quelques doutes autour de la sphère nantaise, certains y voyant notamment une manœuvre d’agent.

Le journaliste de « 20 Minutes » David Phelippeau, pour le Phocéen, a d’ailleurs quelques doutes sur la capacité du joueur à avoir le niveau de l’OM. « On l’a souvent vu en grosses difficultés. Il a de grandes capacités athlétiques et va vraiment très vite, mais il est assez limité sur le plan technique. Je ne sais pas s’il aurait autant joué cette saison s’il avait eu de la concurrence. On ne peut pas dire qu’il soit devenu mauvais, car il a eu en plus la malchance de se blesser aux adducteurs au mois d’octobre, mais il a vraiment du mal à revenir à un bon niveau », explique le journaliste nantais.

Pour le Phocéen, le constat est donc clair au sujet de Charles Traoré. Si l’OM se positionne concrètement, c’est plus certainement dans le but de faire du joueur la doublure de Jordan Amavi. Pas sûr que le challenge soit suffisamment tentant pour le pousser à quitter le FC Nantes.