FC Nantes – Mercato : Louza, Simon, ventes… Franck Kita fait le point sur les dossiers chauds

Le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, a évoqué l’actualité transferts des Canaris, notamment l’avenir de deux de ses pépites.

Ce mercredi, c’était jour de rentrée pour les Canaris. Pour les joueurs, pour Christian Gourcuff mais également pour les dirigeants. Le directeur général de la Maison Jaune, Franck Kita, a fait un tour devant les médias (virtuels, pour cause de Covid-19) et évoqué le sujet qui passionne les supporters : les transferts.

« Il n’y aura pas d’énormes changements. Nous avons déjà fait signer deux joueurs pour la saison à venir (Castelletto et Chirivella). Nous nous sommes montrés assez actifs, bien que le mercato soit un peu particulier. Je pense qu’il sera amené à durer plus longtemps qu’à l’accoutumée. Mais pour l’heure, les autres championnats ne sont pas encore terminés et nous devons nous adapter à ce contexte. »

« Lors de cette intersaison, nous souhaitons évidemment garder nos meilleurs éléments. Imran Louza est un joueur qui s’est révélé aux yeux du grand public l’année dernière et je pense qu’il a encore besoin de grandir, de s’épanouir ici au FC Nantes. De plus, nous avons besoin de lui. En ce qui concerne Moses Simon, nous venons de lever son option d’achat et nous sommes ravis de le voir à nouveau parmi nous. Il est également très heureux de revenir dans nos rangs. »

« Si on pense qu’il faut vendre pour acheter, on n’avance pas«

« On parlera de son départ un peu plus tard mais pas cette année. Pour l’heure, avec le coach, nous sommes très satisfaits du groupe homogène que nous possédons, que ce soit en quantité et en qualité. Aujourd’hui, si on pense qu’il faut vendre pour acheter, on n’avance pas. Si jamais on doit prendre un ou deux joueurs, nous le ferons. Sans avoir l’obligation de se séparer d’un de nos joueurs par la suite. »