FC Nantes – Mercato : Luis Suarez officialise son départ de Saragosse !

true

Ce mercredi 5 août, le prêt de Luis Suarez (Watford) a officiellement pris fin au Real Saragosse. Le Mercato va pouvoir démarrer le concernant !

Si le Watford Observer assurait il y a quelques jours que les discussions entre les Hornets et le Real Saragosse n’étaient pas encore rompues pour une extension du prêt de Luis Suarez afin qu’il joue les Play-offs pour la montée en Liga, le retour du buteur colombien en Angleterre est désormais acté. Hier, le meilleur buteur de Saragosse a disputé son dernier entraînement en Espagne… Et s’est exprimé sur le site de son club pour annoncer son départ.

Suarez l’a mauvaise contre Watford…

« Ce qui s’est produit est vraiment dommage. Ils (Watford) ne me laisseront pas terminer ce que j’ai commencé avec mes collègues. La situation aurait dû être anticipée et je trouve cela dommage. Perdre un joueur est difficile pour n’importe quelle équipe (…) Je pense avoir tout donné pendant la saison pour le Real Saragosse. Je fais confiance à mes coéquipiers et je suis sûr que cette entité jouera la saison prochaine en Première Division », a lâché le meilleur buteur de Saragosse (19 buts) en guise d’adieu aux supporters.

C’est donc avec un léger ressenti que Luis Suarez retourne à Watford. Pas forcément une bonne nouvelle si le club anglais caressait encore l’espoir de le retenir pour évoluer en Championship. Une bonne nouvelle en revanche pour les quelques clubs intéressés par son recrutement comme le FC Nantes ou encore le Stade Rennais (pour ne citer que ses pistes en Ligue 1). Reste qu’il faudra quand même formuler une belle offre aux Hornets pour les inciter à le lâcher (15 M€).