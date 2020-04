true

Invité à aider le FC Nantes sans disposer du moindre contrat de travail, Michel Audrain (58 ans) a accepté les risques de son nouveau poste.

Comme indiqué il y a quelques semaines déjà, Michel Audrain (58 ans) va venir prêter main forte à Christian Gourcuff au FC Nantes. L’ancien adjoint d’Hubert Fournier et Fabien Mercadal, qui a travaillé durant un an et demi avec le Breton à Rennes, sera missionné pour aider la cellule de recrutement des Canaris. Un rôle qu’il a détaillé en début de semaine dans « Presse Océan ».

« Si ça ne se fait pas, ce n’est pas grave. Je n’en voudrai à personne…»

Invité à faire des rapports sur les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ciblés par le FCN et d’analyser les profils compatibles aux idées de Gourcuff, Audrain va amener son expérience sur le recrutement de « 4 à 5 éléments » dans un registre « un peu plus créatifs ». Néanmoins, le technicien rennais, novice dans cette profession recruteur, débarque avec un statut très précaire, payé à la mission par le FCN. Un statut dont il s’accommode.

« Là, je n’ai rien signé. Pour l’instant, je ne me prends pas la tête. Je dois aussi faire mes preuves. C’est vraiment une mission. Sans être contracté, tout simplement. On ne se met pas de date, d’objectif, simplement de trouver quelques bons joueurs. J’aimerais m’engager, c’est sûr. Maintenant, si ça ne se fait pas, ce n’est pas grave. Je n’en voudrai à personne…», a-t-il glissé.