FC Nantes – Mercato : Maxime Dupé dans la short-list d’un ambitieux de L2 !

Conscient que Jérôme Prior sera difficile à retenir, le VAFC est déjà en quête de son remplaçant. Maxime Dupé (FC Nantes) est l’une des deux priorités.

Auteur d’une belle saison avec le Clermont Foot (27 apparitions cette saison), Maxime Dupé doit théoriquement rentrer au FC Nantes où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2021. Cependant, comme le gardien l’a exprimé à plusieurs reprises dans les médias, il ne souhaite pas revenir chez les Canaris pour jouer les doublures et en a avisé ses dirigeants.

Le natif de Malestroit est en quête d’un bon projet en Ligue 2. Plusieurs équipes se sont renseignés. Ces dernières jours, l’une d’entre elle s’est manifesté plus concrètement : le VAFC. Si les Nordistes souhaitent conserver Jérôme Prior (sous contrat jusqu’en juin 2021), ces derniers ne se font plus vraiment d’illusions sur la volonté de l’ancien Bordelais, courtisé par Nîmes dans le cadre du remplacement de Paul Bernardoni et tenté par l’Angleterre où il a des contacts.

Valenciennes réfléchit déjà au départ de Prior

Selon la « Voix du Nord », Jérémie Janot – l’entraîneur des gardiens de Valenciennes – a déjà commencé a sondé le marché et deux portiers ont déjà été contactés : Mathieu Michel (AJ Auxerre, 28 ans), connu lors de son passage en Bourgogne, et… Maxime Dupé (FC Nantes, 27 ans).

Dans la Cité des Ducs, on ne s’opposera pas au départ de Maxime Dupé comme l’a fait savoir en conférence de presse Christian Gourcuff : « Il faut prendre en compte sa volonté de ne pas être remplaçant. Il faut voir l’intérêt du joueur, ses aspirations et être très clair ».