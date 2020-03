FC Nantes – Mercato : Moses Simon réaffirme sa position mais n’oublie pas Levante

true

Dans la presse nigérianne, Moses Simon a confessé son bonheur d’être à Nantes mais il ne regrette pas pour autant son expérience à Levante.

Annoncé comme tout proche de signer définitivement au FC Nantes, Moses Simon a donné de ses nouvelles à l’occasion d’un entretien au média africain « The Nation ». L’occasion pour l’ailier des Canaris et des Super Eagle de réaffirmer son bonheur d’avoir rejoint la Cité des Ducs.

Il n’a aucun regret vis-à-vis de son année en Espagne

« Venir en France a été une excellente décision car je pense que j’ai beaucoup à apprendre ici car il y a un entraîneur très compétent (Christian Gourcuff, NDLR) (…) En arrivant ici, les dirigeants nantais m’ont bien traité et m’ont donné l’opportunité de jouer rapidement contre Amiens SC. Ce fut un grand match et je me suis bien installé, marquant de précieux buts », a expliqué l’intéressé, plus que jamais prêt à rester si on lui en donne l’opportunité.

Pour autant, même si son transfert à Levante fut un fiasco, Simon ne regrette pas cette expérience espagnole : « Malgré tout ce qui s’est passé, je remercie Dieu pour l’opportunité qui m’a été donnée. La Liga est l’une des meilleures ligues du monde, je suis fier d’avoir pu y jouer et d’avoir croiser certains des meilleurs joueurs du monde. Affronter Lionel Messi est incroyable et cela restera une joie pour moi ». Une expérience amenée à se terminer dès lors que Waldemar Kita aura levé son option d’achat.