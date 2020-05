FC Nantes – Mercato : Gourcuff est confiant pour Simon, Kita le fait douter

true

Sur RMC, Christian Gourcuff a fait part de sa confiance en Waldemar Kita pour lever l’option d’achat et permettre à Moses Simon de rester au FC Nantes.

Très présent dans les médias ces derniers jours, Christian Gourcuff a accordé un entretien à « RMC Sport » mardi soir. S’il a répété dans les grandes lignes le même discours que sur « Ouest-France » un peu plus tôt, le coach des Canaris en a cependant dit un peu plus sur le Mercato d’été 2020 qu’il souhaite très ciblé sur certains postes et d’abord qualitatif. Il est aussi revenu sur le cas de Moses Simon, prêté aux Canaris par Levante et qui n’a toujours pas vu son option d’achat (5 M€) être levée. Le technicien breton demeure très confiant sur le fait qu’il pourra compter sur son buteur nigérian en 2020-21 :

« Moses Simon, on s’est rapidement aperçu que c’était une bonne pioche. C’est un très, très bon recrutement. Je ne le connaissais pas. Son parcours est étonnant quand on voit les qualités qu’il a démontrées. A partir du moment où il y avait une option, la question ne s’est pas posée, d’autant plus qu’il a manifesté l’envie de rester à Nantes. Ça fait très longtemps que c’est dans l’air du temps. Après, je ne suis pas dans les détails pour savoir si l’option est levée, mais je n’en n’ai jamais douté. Pour la reprise, on va continuer ce qu’on fait de façon sereine », a-t-il avoué.

Kita pas encore certain de conserver Simon

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le FC Nantes devrait bien lever l’option d’achat pour Simon, à qui un contrat de quatre ans pourrait être proposé. « Reste à savoir si le Nigérian de 24 ans, qui a éveillé des intérêts et dont la valeur a grimpé après une saison convaincante, pourra être conservé cet été par le 13e de L1 », précise le quotidien sportif qui n’écarte donc pas un scénario de départ imaginé par Waldemar Kita. Pour mémoire, l’OL et le Stade Rennais sont intéressés par le Nigérian.