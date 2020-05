FC Nantes – Mercato : N°2 derrière Alban Lafont, Maxime Dupé dit non !

true

Maxime Dupé (FC Nantes, 27 ans) souhaite rester gardien numéro 1 la saison prochaine. Alban Lafont sous contrat, un départ s’impose.

Comme nous vous l’indiquions hier, Maxime Dupé (prêté par le FC Nantes à Clermont cette saison, 27 ans) a évoqué le « flou » autour de son avenir dans « Presse Océan ». Avec désormais la certitude qu’il ne restera pas en Auvergne (Clermont a recruté Arthur Desmas pour le remplacer), l’ancienne doublure tient une posture claire concernant sa volonté.

« Entre remplaçant en L1 ou titulaire en L2, je préfère jouer. Sans hésiter. Encore plus maintenant. Avoir vécu cette expérience, ça me conforte dans mon choix. Je souhaite vraiment être sur le terrain tous les week-ends », a-t-il glissé.

Même s’il est encore sous contrat un an, Maxime Dupé ne se voit pas du tout jouer les doublures pour Alban Lafont comme il l’a été pour Rémy Riou et Ciprian Tatarusanu : « Le seul souhait que j’ai émis, c’est que je désire continuer à jouer. Je ne sais donc pas comment ça va se passer à l’intersaison pour le FC Nantes mais ils savent ma position. Il y a un effectif et une hiérarchie en place, c’est tout ce que je peux vous dire. J’attends d’en savoir un peu plus. C’est le club, de toute façon, qui va trancher mais ils connaissent ma position. Et je pense, sincèrement, qu’ils la comprennent. En plus, là, il y a pas mal de gardiens. Il n’y aura pas de la place pour tout le monde, ça, c’est sûr ».