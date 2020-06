true

Laissé libre par le FC Nantes au 30 juin prochain, Anthony Robin (gardien, 19 ans) est dans le flou sur son avenir. Il raconte.

En fin de contrat stagiaire au FC Nantes, Anthony Robin (19 ans) n’a pas été conservé par les Canaris, payant l’embouteillage de portiers disposant d’un contrat professionnel dans la Cité des Ducs. Sur le site de « L’Equipe », l’intéressé a évoqué son départ prochain. Sans amertume.

Informé de la décision du club fin avril même s’il s’en doutait depuis janvier, Anthony Robin a évoqué l’accompagnement dont il avait fait l’objet : « Mon entraîneur de gardiens, Anthony Saulnier, m’a donné quelques pistes, comme Vertou (N3), et j’ai reçu un coup de fil de Willy Grondin, l’entraîneur des gardiens de l’équipe première, qui m’a soutenu dans cette épreuve. Mais, sinon, dans l’ensemble, on est un peu livrés à nous-mêmes », reconnait-il.

Concernant l’avenir, Anthony Robin s’est fixé un objectif : « Avec mes parents, on souhaite retrouver un club de N2 au minimum, c’était mon niveau avec la réserve du FC Nantes. Mon agent s’occupe de ça et, moi, j’appelle quelques clubs pour leur faire part de ma candidature (…) J’aimerais bien que les tests dans les clubs puissent s’effectuer début juillet, pour pouvoir commencer une saison avec une équipe… Dans le pire des cas, je m’entraînerai dans un des clubs près de chez moi (La Rochelle) pour garder la forme et être prêt pour d’éventuels tests ».