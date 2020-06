FC Nantes – Mercato : pourquoi le dossier Chirivella tarde à être bouclé

Le FC Nantes semble bien parti pour conclure l’arrivée de Pedro Chirivella. Ouest-France affirmait la semaine dernière que « Le milieu espagnol de 23 ans est en passe de s’engager avec le FC Nantes ». Selon le média, le joueur espagnol a passé avec succès sa visite médicale à Paris mercredi dernier et il a donné sa préférence au FCN alors que Grenade et Levante le convoitaient également. Pourtant, depuis, Chirivella se fait toujours attendre.

