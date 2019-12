FC Nantes – Mercato : Pourquoi les Canaris doivent vraiment faire l’effort sur un 9

true

Le FC Nantes, 5e de L1, a réalisé une bonne première partie de saison. Mais le recrutement d’un avant-centre s’impose cet hiver.

L’été dernier, le FC Nantes a eu le nez creux sur le marché des transferts. Sans grands moyens, le FCN est allé chercher Moses Simon et Ludovic Blas. Et après des débuts mitigés, les deux joueurs ont trouvé la bonne carburation au sein du collectif nantais, depuis l’arrivée de Christian Gourcuff.

4⃣: le nombre de passes décisives délivrées par @Simon27Moses en @Ligue1Conforama 4⃣: le nombre de buts réalisés par @ludo9722 en @Ligue1Conforama. Des débuts prometteurs ?! pic.twitter.com/KAxoxvZ6s5 — FC Nantes (@FCNantes) December 29, 2019

1 seul but lors de ses13 derniers matches pour Coulibaly

Moses a bouclé la première partie de saison avec 4 passes décisives et Blas avec 4 buts. Derrière, malgré des soucis dans les couloirs avec notamment la blessure de Fabio, les Canaris sont restés solides autour de la charnière Pallois-Girotto, malgré un couac contre Saint-Etienne (2-3), le seul match où le FCN a encaissé plus d’un but. Mais de l’avis général, c’est l’absence d’un buteur qui s’est surtout ressentie. Alors qu’il avait été efficace l’an dernier quand il avait dû prendre la suite du regretté Emiliano Sala, Kalifa Coullibaly est moins à son affaire depuis cet été.

La 16e attaque de L1

Le Malien a marqué 4 buts, mais il n’a fait trembler les filets qu’une seule fois lors de ses 13 dernières apparitions. Pas étonnant donc, si le recrutement d’un n°9 est la priorité de Gourcuff cet hiver, avec notamment la piste Majeed Waris (FC Porto) qui a été relancée. Avec 17 buts marqués, le FCN n’est que la 16e attaque de L1. Et la 4e défense, avec 18 buts encaissés.