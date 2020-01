FC Nantes – Mercato : Quevedo (Alianza Lima) va bien bouger cet hiver !

true

Si le FC Nantes cherche en priorité un latéral polyvalent pour contenter Christian Gourcuff, cela n’empêche pas les dirigeants des Canaris de rester attentifs aux opportunités de marché comme l’a reconnu Franck Kita (directeur général) la semaine dernière lors de la conférence de presse de présentation de Renaud Emond (ex-Standard de Liège).

Suivi de longue date, Kevin Quevedo (ailier de l’Alianza Lima, 22 ans) fait partie de ces éléments susceptibles d’intéresser Nantes dès cet hiver. Il faut dire que l’intéressé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, présente l’avantage d’être libre de discuter avec le club de son choix.

Selon le site « Lucarne-Opposé », qui suit de près l’actualité du football sud-américain et plus particulièrement péruvien, l’Alianza Lima a annoncé à la presse locale le départ de Kevin Quevedo sur le mois de janvier, sans donner sa future destination. Il faut dire que l’attaquant aux 14 buts et 3 passes décisives (27 apparitions) se montrerait particulièrement gourmand en prime à la signature et en salaire.