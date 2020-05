FC Nantes – Mercato : qui es-tu, Abdul Mumin (Nordsjaelland) ?

true

D’après le site internet Jeunes Footeux, le FC Nantes serait sur les rang pour accueillir Abdul Mumin, jeune défenseur ghanéen (21 ans) évoluant du côté de Nordsjaelland (D1 danoise). Présentation.

Crise sanitaire et économique du coronavirus oblige, le FC Nantes est obligé de penser son Mercato en se tournant vers de bons plans à moindre frais. Une stratégie visiblement validée par les premières pistes visant des joueurs en fin de contrat en France (Castelletto) et à l’étranger (Chirivella). Dans cette deuxième catégorie se trouverait le jeune Abdul Mumin, de son nom complet Khalid Abdul Mumin Suleman, libre au 30 juin.

Inconnu du grand public et loin de compter parmi les joueurs les plus suivis de Superligaen, Mumin (qui aura 22 ans le mois prochain) est arrivé en Europe à sa majorité, formé du côté de l’Académie Right to Dream, ancienne filiale de Manchester City qui alimente aujourd’hui le club de Nordsjaelland (D1 danoise). D’abord arrivé pour renforcer l’équipe U19 et la réserve, le jeune Mumin a fait quelques apparitions sur ses premiers mois (3 matches) avant un long passage en réserve pour s’acclimater au football scandinave.

Le RC Strasbourg et la Belgique le suivent aussi

Envoyé durant six mois (novembre 2017 – mai 2018) à Köge où il dispute 13 rencontres en D2 locale, Abdul Mumin ne s’impose vraiment au sein de la défense de Nordsjaelland qu’à partir de 2019, disputant la fin de saison et les barrages pour l’Europe. Barrage qu’il ne finira pas, exclu face à Midtjylland en avril et suspendu trois matches. Cette saison, il s’était imposé comme un titulaire indiscutable dans son club jusqu’à la crise sanitaire du coronavirus et l’arrêt des championnats (20 apparitions, 1 but).

Ciblé par le RC Strasbourg l’été dernier et sur le mois de janvier, Abdul Mumin est aussi régulièrement cité dans des clubs de Jupiler League (La Gantoise, Zulte Waregem, Courtrai). A croire que l’ombre de Mogi Bayat se cache derrière ce jeune défenseur central, qui semble (selon les vidéos de présentation de ses agents) plutôt à l’aise dans la relance et fort de la tête :