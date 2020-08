FC Nantes – Mercato : Rebocho fait un (gros) appel du pied à Kita et Gourcuff

true

Le latéral gauche portugais de l’EA Guingamp Pedro Rebocho ne veut pas jouer en L2. Il apprécie le FC Nantes, qui le courtise.

Annoncé dans les petits papiers du FC Nantes, le latéral gauche de l’En Avant Guingamp Pedro Rebocho a fait savoir que l’intérêt était réciproque. Au cours d’une interview à So Foot, le Portugais de 25 ans a évoqué sa passion du rap mais aussi son avenir. Clairement, pour lui, il ne passe pas par la L2. Mais s’il pouvait rester en Bretagne…

« Je connais Nantes, et j’ai des potes qui y sont. Ludovic Blas, Marcus Coco, Denis Petrić… Donc je sais que c’est un club sérieux et en plus, des Portugais y sont passés. Sérgio Conceição, par exemple. Si j’ai l’occasion d’y aller un jour, j’en serai ravi. Mais ça ne dépend pas uniquement de moi, et je ne peux pas dire qu’il existe actuellement des discussions concrètes. »

« Pour être sincère, mon envie est effectivement de trouver un nouveau défi. Je connais mes qualités, et je pense vraiment avoir le niveau pour les premières divisions européennes. Je ne dénigre absolument pas la deuxième division, mais je suis ambitieux : je veux continuer à évoluer, à grandir et je veux démontrer que ma bonne saison 2018-2019 n’était pas due au hasard. En France que je connais très bien, ou ailleurs. Je suis bien sûr ouvert aux autres pays : Espagne, Angleterre, Italie… »