FC Nantes – Mercato : Roger Assalé poussé vers la sortie aux Young Boys

Dans le viseur de Christian Gourcuff au FC Nantes, Roger Assalé (26 ans) se retrouve dans une situation assez inconfortable aux Young Boys de Berne.

Cible de Christian Gourcuff qui espère convaincre ses dirigeants au FC Nantes de faire l’effort, Roger Assalé (26 ans) est dans une grande incertitude concernant son avenir. En effet, Leganes, relégué en D2 espagnole, n’est pas tenu de lever son option d’achat automatique en cas de maintien fixé à 6 M€ et ne le fera probablement pas malgré la bonne fin de saison du buteur ivoirien (2 buts lors des 2 derniers matches).

Le natif d’Abengourou va donc rentrer aux Young Boys de Berne (D1 helvète) où il est encore sous contrat pour un an jusqu’en juin 2021. S’il a été un joueur important du Champion de Suisse avant son départ en janvier dernier, Assalé ne jouirait plus du tout du même statut au sein de son ex formation aujourd’hui.

En Suisse, le banc lui est promis

En effet, comme le rapporte le média suisse « Sport », les dirigeants ont déjà remplacé Roger Assalé avec le jeune buteur congolais Meschack Elia, arrivé en janvier dernier en provenance du TP Mazembé (12 apparitions, 2 buts, 3 passes décisives). S’il ne trouve pas un nouveau club, Assalé pourrait se retrouver cantonné à un rôle de joker de luxe.

Une situation qui pourrait permettre une vraie négociation à la baisse sur les 6 M€ initialement réclamée pour Roger Assalé. Il ne reste donc plus à Christian Gourcuff qu’à convaincre la cellule de recrutement des Canaris, sceptique quant au profil du petit Ivoirien…