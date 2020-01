FC Nantes – Mercato : Simon affole le marché et bientôt verrouillé ?

true

Moses Simon est LA bonne pioche du FC Nantes au mercato estival. Même Christian Gourcuff, plutôt fermé en ce qui concerne l’idée d’étaler les qualités ou défauts de ses joueurs sur la place publique, n’a jamais caché que l’attaquant nigérian était un top selon lui. Ses qualités de percussion et de vitesse en font même son élément le plus incisif en attaque.

Le Stade Rennais n’avait pas donné suite

Le FC Nantes a donc été particulièrement inspiré l’été dernier en allant chercher Simon à Levante, où il peinait en prêt de La Gantoise, avec 19 matches de Liga à son actif. Suffisant pour intéresser le FC Nantes, donc, mais aussi deux clubs de L1 du même standing : l’ASSE et le Stade de Reims. Le nom de Simon (24 ans) avait aussi été soufflé à la cellule de recrutement du Stade Rennais, qui n’avait pas donné suite. Les Canaris oui, dans le cadre un prêt assorti d’une option d’achat.

Plus que trois matches pour lever l’option d’achat

Selon L’Équipe, celle-ci s’élève à 5 M€ et sera levée, au-delà de son caractère automatique, s’il joue 25 matches ou marque 10 buts. Pour l’heure, l’attaquant nigérian en est à 6 buts et 7 passes décisives en 22 matches. « Sa valeur a enflé (15-20 M€ selon le CIES) et les courtisans sont déjà nombreux en vue du mercato prochain », prévient le quotidien sportif. Waldemar Kita peut déjà s’en frotter les mains.