FC Nantes – Mercato : Simon, Castelletto, Chirivella… les Canaris finalisent tout !

Le FC Nantes aurait levé l’option d’achat de Moses Simon auprès de Levante. Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella devraient suivre !

C’est la priorité du Mercato pour le FC Nantes, et d’après Ouest-France, tout est réglé. Le média annonce en effet ce mardi que les Canaris ont levé l’option d’achat de Moses Simon. Une option fixée à 5 M€ par le club espagnol. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives cette saison, Simon (24 ans) se serait engagé pour quatre ans, soit jusqu’en juin 2024. « On va le garder. C’est un excellent joueur, avec une bonne mentalité », avait soutenu Waldemar Kita. Lequel semble donc avoir tenu sa promesse.

Dans la foulée, deux autres recrues devraient s’engager d’ici mercredi. « Le défenseur brestois Jean-Charles Castelleto (25 ans) effectue ce lundi des tests médicaux avant de parapher un contrat de trois ans et mercredi l’Espagnol Pedro Chirivella va suivre (le milieu de terrain de Liverpool signera également trois ans », annonce en effet Ouest-France.