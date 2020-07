FC Nantes – Mercato : Simon, Louza, Pallois… Un gros départ n’est pas exclu cet été !

true

Philippe Mao n’a pas exclu à 100% la possibilité de vendre un cadre du FC Nantes d’ici à la fin du Mercato… Mais les Canaris n’en ont pas l’obligation.

Imran Louza ou encore Moses Simon pas sur le marché, Abdoulaye Touré disposant d’un bon de sortie en cas d’offres satisfaisantes et plusieurs joueurs non retenus (Coulibaly, Moutoussamy, Wagué, etc.), le FC Nantes a – semble-t-il – les idées claires concernant son Mercato d’été. Que ce soit Waldemar Kita ou Christian Gourcuff, tout le monde semble d’ailleurs sur la même longueur d’ondes.

« Si demain, il y a une offre mirobolante… »

Pourtant, il n’est pas exclu que l’un des joueurs majeurs désignés ne plie bagage d’ici au 5 octobre, date de la fin du marché dans la plupart des grands championnats. Dans les colonnes de « Presse Océan », Philippe Mao (coordinateur sportif du FCN) a évoqué cette possibilité réelle : « Il y a une base de joueurs que le coach préférerait garder. On espère la conserver pour gagner du temps. Maintenant, parfois, entre ce que vous voulez et ce qui se passe… Si demain, il y a une offre mirobolante, le club peut peut-être s’interroger ».

Pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’ancien responsable du recrutement a appuyé là-dessus, vantant l’état d’esprit des joueurs : « Là, l’ambiance de travail est bonne. Ça bosse bien. On a du temps pour bien travailler. Il faut penser à faire une bonne préparation, un bon championnat ». Pour ce qui est de la suite, ça dépendra des offres. Concernant Louza et Simon, il y a néanmoins une certitude, si départ il y a, ce ne sera pas à moins de 10 M€. D’ailleurs les Canaris ont déjà dit non à une offre à cette hauteur pour leur buteur nigérian…