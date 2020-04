FC Nantes – Mercato : un bon soldat de L1 s’est mordu les doigts d’être parti

true

Passé dans les rangs du FC Nantes (2012-2016), Lucas Deaux (31 ans) fait aujourd’hui les beaux jours du Nîmes Olympique mais a adoré son aventure chez les Canaris.

Lucas Deaux commence à avoir de la bouteille. À 31 ans, le milieu du Nîmes Olympique avait lancé l’opération maintien avant le confinement mais il pourrait pourtant évoluer en L2 la saison prochaine. Deaux ne serait pas dépaysé puisqu’il a connu l’antichambre de l’élite avec le FC Nantes lors de sa première saison. Un souvenir qu’il a encore bien en mémoire.

« Dès ma première année, il y a eu la montée dans l’élite. C’était fantastique, affirme-t-il sur le site officiel du FC Nantes. Ensuite, pour notre première saison en L1 et si on ne nous retire pas les trois points du match face à Bastia, on termine 8ème. Ensuite, on assure un maintien confortable. Dans l’ensemble, je retiens que du positif de mon passage au FC Nantes. Le Club, les infrastructures, La Beaujoire, les supporters… Mes plus gros souvenirs émotionnels, au niveau social et humain, je les ai connus à Nantes. »

« Je me suis dit que j’avais fait le c** de quitter Nantes »

Le Croco a pourtant fait le choix de rejoindre La Gantoise à l’été 2016… avant d’afficher de rapides regrets vis-à-vis du FC Nantes. « Je ne me suis pas éternisé en Belgique, c’est sûr. À plusieurs reprises, je me suis dit que j’avais fait le c** de quitter Nantes. Après, à partir du moment où j’avais pris ma décision… Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort et là, je rejoignais un club qui me permettait de connaître la Ligue des Champions, poursuit-t-il avant de revenir sur sa relation spéciale avec les supporters du FCN. Ce lien m’a toujours marqué et puis c’est surtout réciproque. À Guingamp, j’ai noué de beaux liens avec des supporters mais ce n’était pas la même saveur. L’engouement était bien différent à Nantes que ce que j’ai pu connaître ailleurs. »