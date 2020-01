FC Nantes – Mercato : un Canari file en Belgique (Officiel)

true

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le joueur du FC Nantes, Joris Kayembe, quitte les Canaris et part retrouver le championnat belge sous les couleurs de Charleroi.

Voici le communiqué du club nantais : « Arrivé à l’été 2017, le milieu nantais aura été confronté à deux graves blessures sous le maillot jaune et vert. Malgré ces coups durs, le natif de Bruxelles s’est toujours montré très professionnel et désireux de retrouver le plus rapidement possible, le haut niveau. Le FC Nantes souhaite désormais à Joris, une bonne continuation pour la suite de sa carrière, à commencer par son nouveau défi avec l’actuel deuxième de l’élite belge. »