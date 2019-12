true

Dans l’impossibilité d’avoir recours à plus d’un prêt, Waldemar Kita va devoir investir s’il veut combler tous les manques de l’effectif du FC Nantes.

Cet hiver, le FC Nantes sera sans doute, avec l’Olympique Lyonnais, l’un des clubs les plus actifs sur le Mercato. Christian Gourcuff ne fait pas de mystère : il souhaite des latéraux pour combler ses postes affaiblis par le départ de Lucas Lima et la blessure de Fabio. En plus de deux éléments à gauche et à droite, Waldemar Kita rêve de faire venir un buteur chez les Canaris.

Seule certitude concernant tous ces dossiers, le président du FC Nantes ne pourra pas user de son habituelle ficelle consistant à avoir recours aux prêts de joueurs pour s’en sortir, il lui faudra forcément signer quelques chèques.

Le prêt de Benavente résilié pour faire une place pour un prêté ?

En effet, comme le rappelle l’insider Emmanuel Merceron, bien renseigné sur les arcanes du club, l’actuel cinquième de Ligue 1 dispose déjà de quatre éléments en prêt : Alban Lafont (Fiorentina), Moses Simon (Levante), Cristian Benavente (Pyramid FC) … Et Ludovic Blas (Guingamp), dont l’option d’achat automatique ne sera levée qu’en fin de saison. Le nombre de prêts étant limité à cinq, il ne lui reste donc qu’une place à pourvoir pour trois joueurs.

Le Mercato d’hiver 2020 ferait déjà l’objet d’un brai brainstorming en interne sur la manière d’investir ou de réduire le nombre de prêtés. Il est possible que le milieu offensif péruvien, joueur le moins important chez les prêtés, soit sacrifié pour faire une place… A moins que Waldemar Kita se décide effectivement à investir sur des recrues (Majeed Waris?) ou à lever de manière anticipée l’option d’achat de Moses Simon.