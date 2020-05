FC Nantes – Mercato : un couac pour le transfert définitif de Simon Moses ?

Il y a deux jours, Ouest France annonçait une bonne nouvelle aux fans du FC Nantes. Le club nantais aurait bel et bien conclu la levée de l’option d’achat de 5 millions assortie au prêt de Simon Moses. L’ailier nigérian arriverait donc définitivement de Levante après une saison réussie chez les Canaris.

Sauf que cette version serait démentie par… le joueur lui-même ! Plusieurs médias nigérians citent en effet les informations du journaliste Ojoro Babatunde. Sur son compte Twitter, ce dernier assure que Simon Moses aurait démenti les récentes informations de Ouest France.

Moses Simon debunks fake news of Nantes permanent move.

Moses Simon 🗣 I’m only seeing it online, nothing about it is true for now.#mosessimon #nantes #frenchligue1 pic.twitter.com/2JPd0vB5yu

— Ojora Babatunde (@ojbsports) May 26, 2020