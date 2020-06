FC Nantes – Mercato : un départ en passe d’être acté chez les Canaris

true

Le gardien Maxime Dupé devrait bien quitter le FC Nantes pour prendre la relève de Baptiste Reynet à Toulouse.

Le FC Nantes fait partie des clubs de Ligue 1 qui ont dégainé le plus vite au Mercato. Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella et Moses Simon sont arrivés et le prochain mouvement pourrait être, cette fois, au rayon des départs. Certains joueurs sont poussés vers la sortie et c’est le cas de Maxime Dupé, qui se sait relégué derrière Alban Lafont et Denis Petric.

Une destination se confirme pour Dupé : le Toulouse FC, où il aura une place de titulaire assurée avec la signature de Baptiste Reynet à Nîmes. Selon David Phelippeau, spécialiste des Canaris, l’affaire est en passe d’être bouclée. « Le gardien de but nantais, âgé de 27 ans, va quitter son club formateur très bientôt pour rejoindre Toulouse, fraîchement relégué en Ligue 2. Celui qui est arrivé à la Jonelière à l’âge de 15 ans doit s’engager pour trois ans au TFC, coaché la saison prochaine par Patrice Garande. Rien n’est encore acté, mais l’affaire doit se ficeler bientôt et peut-être même dans la semaine. Il s’agit bien d’un transfert et non d’un prêt avec option d’achat. Dans ce dossier, le FC Nantes devrait récupérer entre 500.000 euros et 1 million d’euros », explique le journaliste de 20 Minutes. Caen et Guingamp s’intéressaient également à Dupé, auteur d’une belle saison à Clermont, en prêt. Et Reynet, lui, s’est engagé pour deux ans avec Nîmes, cet après-midi…