FC Nantes – Mercato : un disciple de Messi et Cristiano Ronaldo signe au FCN !

Particulièrement fan de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, le jeune attaquant Babacar Leye (19 ans) a signé ce vendredi son premier contrat pro au FC Nantes.

L’OM a animé une bonne partie de la journée d’hier en faisant signer des premiers contrats professionnels à ses jeunes pépites. Le club phocéen n’est pas la seule formation de L1 à avoir procédé de la sorte. Outre la signature attendue de Pedro Chirivella en provenance de Liverpool, Babacar Leye a signé au FC Nantes son premier contrat professionnel, portant sur un an (+1 en cas de maintien de la N2).

L’attaquant des Voltigeurs (19 ans), né et formé à Châteaubriant, évoluera avec la réserve des Canaris en N2 et affiche déjà des sentiments très positifs pour la saison prochaine. Il faut dire qu’il a de quoi tirer puisque ses deux idoles se nomment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« J’essaie de prendre exemple sur Cristiano Ronaldo »

« Mon joueur de foot préféré est Lionel Messi mais j’essaie de prendre exemple sur Cristiano Ronaldo… C’est particulier, a-t-il souri dans Ouest France. Après, j’aimerais bien être davantage du profil d’Agüero ou de Lewandowski, qui sont obnubilés par le but. De vrais tueurs devant la cage. Je suis devenu un attaquant axial. Avant, ça ne me plaisait pas trop parce que je touchais peu de ballons. Mais maintenant, je préfère être décisif offensivement que toucher plein de ballons. »