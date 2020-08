FC Nantes – Mercato : un proche de Kita pose son véto sur un joyau argentin

true

À la recherche d’un buteur, le FC Nantes aurait étudié la piste Bustos (22 ans, Talleres). Mais, Mao, coordinateur sportif, n’a pas été convaincu.

Les jours se suivent, et les pistes se multiplient au FC Nantes. Christian Gourcuff a réclamé les venues d’un arrière latéral gauche et d’un buteur pour la fin du mercato. Après Assalé, Suarez, et plus récemment Balotelli, les Canaris continuent de prospecter.

Mais, pour le moment, aucune piste ne fait consensus dans l’organigramme nantais. Dernièrement, les pensionnaires de la Beaujoire ont étudié le profil menant à Nahuel Bustos. À 22 ans, l’international moins de 23 ans argentin sort d’une belle avec le CA Talleres (D1 argentine). Le natif de Cordoba (Argentine) a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 20 rencontres de Superliga. Il est une des plus belles promesses au pays de Lionel Messi.

Selon Emmanuel Merceron, insider nantais, le cas « diviserait en interne ». Cette fois, ce n’est pas Kita ou Gourcuff qui a refusé le profil mais… Philippe Mao. Le coordinateur sportif du FC Nantes serait jugé « très frileux » sur les dossiers étrangers. « Il a refusé un nombre incalculable de joueurs cet été. Certains était validés par FK et WK (n.d.l.r : Franck et Waldemar Kita). Mao n’est pas le pantin qu’il a été. » À une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1, Christian Gourcuff devrait débuter la nouvelle campagne de championnat sans un nouveau canonnier.