FC Nantes – Mercato : un protégé de Gourcuff prolonge jusqu’en 2024 (officiel)

true

L’ailier Kader Bamba, qui vient de vivre sa première saison au plus haut niveau à 26 ans, a prolongé son bail avec le FC Nantes jusqu’en 2024.

Arrivé au FC Nantes à l’été 2018, Kader Bamba n’a pas mis beaucoup de temps pour mettre tout le monde d’accord. Lors de sa première saison, il a permis à la réserve de remporter le titre en National 2. Et lors de sa deuxième, il a explosé sous les ordres de Christian Gourcuff, étant un artisan majeur du beau parcours des Canaris, qui ont certes terminé à la 13e place en L1 mais à seulement quatre longueurs de l’Europe.

Sous contrat jusqu’en 2022, l’ailier de 26 ans vient de prolonger son bail de deux ans. Devenu un élément clef du FCN, celui qui a joué 30 matches toutes compétitions confondues, marqué son premier but en L1 au Vélodrome et délivré trois passes décisives s’inscrit donc sur la durée en Loire-Atlantique.

« Je suis évidemment ravi de prolonger mon contrat avec le FC Nantes !, a-t-il déclaré sur le site officiel. Je tiens à remercier la direction et le staff pour la confiance accordée. J’ai pu faire mes grands débuts en Ligue 1 cette saison et j’ai désormais hâte de retrouver mes coéquipiers et les supporters pour la saison prochaine. Allez Nantes ! »