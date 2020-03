FC Nantes – Mercato : un statut particulier pour la dernière recrue de Gourcuff

true

Si Michel Audrain intègre bel et bien la cellule de recrutement du FC Nantes, il sera pas sous contrat avec le club.

Comme annoncé en début de semaine, le FC Nantes a commencé à restructurer son recrutement autour de Philippe Mao. Jean-Marc Chanelet et Cherif Oudjani étant arrivé en fin de contrat et non reconduit, les Canaris ont fait appel à un proche de Christian Gourcuff, Michel Audrain, pour intégrer sa cellule.

L’avenir d’Audrain au FCN totalement lié à Gourcuff

En conférence de presse et dans des propos relayés par « France Bleu Loire Océan », Christian Gourcuff a confirmé cette arrivée, apportant néanmoins une petite nuance : « Michel Audrain est une personne compétente et sérieuse. Il va nous donner un coup de main, sans être salarié du club, pour la partie recrutement ».

Le « sans être salarié du club » est important en l’état puisqu’aucun contrat ne liera l’ancien adjoint d’Hubert Fournier (Reims, OL) et Fabien Mercadal (SM Caen) au FCN. En clair, sa mission pourra être arrêtée à tout moment… Si d’aventure Gourcuff venait à quitter le club. Les Kita n’ont donc pas pris aucun risque en enroulant leur ultime renfort.