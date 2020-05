FC Nantes – Mercato : un tarif fixé et deux pistes pour Kalifa Coulibaly

true

Flop du FC Nantes depuis trois saisons, Kalifa Coulibaly aurait des touches au Qatar et en Turquie. Waldemar Kita attendrait 3 M€ pour l’attaquant malien.

Déception de la saison nantaise, Kalifa Coulibaly ne sera pas conservé par Christian Gourcuff. Charge maintenant à Waldemar Kita de trouver un point de chute à l’attaquant malien, auteur de quatre petits buts en Ligue 1 et de prestations pas forcément brillantes.

Le tout sans perdre trop d’argent dans l’opération, ce qui ressemble à une gageure car le joueur a été recruté pour 4,5 M€ à La Gantoise en 2017. De fait, plusieurs sources proches du club citées par JeunesFooteux assurent que le président du FCN ne se montrerait pas trop gourmand pour son flop et ne demanderait « que » 3 M€ pour le libérer.

Et le plus important : Kalifa Coulibaly bénéficierait de plusieurs pistes. Il serait dans le viseur de clubs turcs et qataris, dont l’identité n’a pour le moment pas filtré. Mais les équipes de ces pays ont généralement les moyens de signer des chèques de 3 M€.