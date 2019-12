FC Nantes – Mercato : un vieux dossier offensif réactivé au Pérou !

true

Avant l’ouverture de ce Mercato d’hiver, le FC Nantes réactive de vieux dossiers. Les Canaris sont rentrés en contact avec l’Alianza Lima pour Kevin Quevedo (22 ans).

On ne peut pas accuser le FC Nantes de ne pas avoir de la suite dans les idées. Après avoir réactivé la piste Majeed Waris (FC Porto) dans l’espoir de rapatrier le Ghanéen cet hiver, le club nantais a relancé le dossier Kevin Quevedo (Alianza Lima, 22 ans).

Quevedo a refusé les Canaris cet été !

Désireux d’offrir à Christian Gourcuff de nouvelles solutions en attaque, les décideurs ligériens sont rentré en contact avec le club péruvien pour un transfert du jeune ailier selon « L’Equipe ». Ce n’est pas la première fois qu’on parle de Quevedo dans la Cité des Ducs puisque l’intéressé était déjà une piste des Jaune et Vert l’été dernier.

Apparu à 27 reprises pour 14 buts et 3 passes décisives en 2019, le natif de Lima avait éconduit les Canaris l’été dernier. Comme le rapporte l’insider Emmanuel Merceron, l’entourage du joueur n’était à l’époque pas emballé par Nantes, pensant pouvoir ferrer un plus gros club. En fin de contrat au 31 décembre, Quevedo avait prolongé de six mois son bail. Il n’est donc pas libre avant le mois de juin 2020.