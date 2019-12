FC Nantes – Mercato : une alternative à Foulquier creusée en D2 belge !

true

En quête d’un latéral polyvalent, le FC Nantes ferait partie des clubs intéressés pour le jeune latéral Thierno Gaye (OH Louvain, 20 ans).

Ce n’est pas un secret : cet hiver, Christian Gourcuff souhaite ardemment le recrutement d’un latéral au FC Nantes. Estimant que son équipe se retrouvait en défaut dans ce secteur de jeu, le technicien breton a réclamé à ses dirigeants de trouver au moins un joueur : « Le départ de Lima et la blessure de Fabio ont diminué les postes de latéraux. Celle de Charles Traoré a aussi eu une influence sur les résultats. Si on peut se sécuriser dans ce secteur-là, on le fera. Parce qu’on a un manque quantitatif », glissait-il il y a quelques jours dans « L’Equipe ».

Nantes sur les rangs pour le sénégalais Thierno Gaye ?

Après les pistes Dimitri Foulquier (Watford, 26 ans) et Mehdi Zeffane (libre, 27 ans), un nouveau nom vient de fleurir dans la presse. Selon « L’Equipe », le FC Nantes ferait partie du cortège de clubs sur les rangs pour accueillir le jeune latéral sénégalais Thierno Gaye (OH Louvain, 20 ans).

Evoluant depuis plus d’un an au sein du club de D2 belge depuis plus d’un an mais encore amateur, l’intéressé serait également dans les bons papiers d’autres écuries de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Stade Brestois seraient notamment sur les rangs.