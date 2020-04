 FC Nantes – Mercato : une bonne nouvelle tombe pour Alban Lafont

true

Prêté avec option d’achat au FC Nantes, Alban Lafont ne devrait pas retourner à la Fiorentina qui compte prolonger Bartlomiej Dragowski.

En choisissant de quitter la Fiorentina pour rejoindre le FC Nantes dans le cadre d’un prêt de deux ans, Alban Lafont a fait un choix visiblement payant. Le portier des Canaris réalise une saison aboutie qui relance une carrière à l’arrêt après son exil manqué en Italie.Si une option d’achat de 7 millions d’euros est assortie au prêt de deux ans de Lafont, le site Fiorentina.it a révélé que la Viola, contre un chèque d’un million d’euros, aurait une clause de rachat pour faire revenir Lafont en Italie et ainsi négocier une vente juteuse.

Mais il semble que Lafont ne soit plus une priorité pour le club toscan puisque le Corrierre dello Sport révèle qu’il souhaite prolonger Bartlomiej Dragowski et l’installer comme numéro un. Le Polonais est lié à La Viola jusqu’en 2023 et il est dans le viseur du Milan AC en cas de transfert de Gianluigi Donnarumma. Ce qui explique que la Fio souhaite blinder son contrat.