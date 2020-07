FC Nantes – Mercato : une recrue déjà dans le moule de la philosophie Gourcuff

true

Alors que Christian Gourcuff ne compte pas renoncer à sa philosophie ambitieuse avec le FC Nantes, le coach a peut-être trouvé une belle recrue en défense.

Si la saison dernière n’a pas toujours été porteuse d’une grande qualité de jeu, Waldemar Kita a fait venir Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes notamment pour sa philosophie de jeu reconnue. Ses méthodes marquantes notamment à Lorient auront peut-être plus de résonance cette saison. Le milieu de terrain Louza – Chirivella étant peut-être l’un des premiers indices.

Et le recrutement semble construit en ce sens puisqu’en plus du milieu de Liverpool qui a déjà démontré ses qualités techniques et ses facilités à combiner, Jean-Charles Castelletto présente aussi un profil cohérent. Le défenseur arrivé libre du Stade Brestois n’est pas du genre rustre et sait très bien se débrouiller balle au pied.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Dans des propos à Ouest France, Castelletto confirme d’ailleurs se sentir à l’aise avec les consignes lui demandant de s’appliquer dans l’utilisation du ballon. « À Brest j’étais dans une équipe qui relançait beaucoup vers l’avant. Ça ne me fait pas peur de jouer devant moi, au contraire j’y prends du plaisir et ça permet de dynamiser l’équipe », assure la recrue défensive des Canaris.