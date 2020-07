FC Nantes – Mercato : une vente décevante pour Kalifa Coulibaly ?

true

L’attaquant malien ne sera pas conservé par les Canaris, qui espèrent pouvoir le vendre à l’étranger. Mais ils devraient avoir du mal à rentrer dans leurs frais…

Arrivé il y a trois ans en provenance de La Gantoise, Kalifa Coulibaly est poussé vers la sortie au FC Nantes. Christian Gourcuff a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Waldemar Kita va donc tenter de lui trouver une porte de sortie. En point positif, il y a son âge (28 ans), qui en fait un joueur sur lequel un investissement peu être rentabilisé à condition qu’il explose définitivement. En point négatif, il y a justement le fait qu’il n’a jamais confirmé les promesses qu’avaient fait naître ses premières foulées au centre de formation du PSG.

En 2019, il aurait pu partir pour 9 M€

Acheté 4,5 M€ hors bonus en 2017, Kalifa Coulibaly aurait pu partir pour deux fois plus la saison passée. Le Lokomotiv Moscou était en effet prêt à mettre 9 M€ sur la table. A l’époque, Waldemar Kita avait préféré dire non. Il s’en mord peut-être les doigts aujourd’hui. Car, selon Transfermarkt, la cote de son joueur est tombée à son prix d’achat il y a trois ans. Le CIES table pour sa part sur une valeur entre 7 et 10 M€, ce qui ferait plutôt les affaires du présidents des Canaris.

Des touches timides pour le moment

Mais même s’il est suivi par des clubs russes, turcs et des émirats arabes unis, selon Emmanuel Merceron, Coulibaly aura du mal à trouver une nouvelle équipe puisqu’il a peu eu l’occasion de se mettre en valeur la saison passée (15 matches, 4 buts). Si le FCN veut vraiment se séparer de lui et de ses 125.000€ mensuels, il va donc certainement devoir le brader. Et donc se mettre en tête qu’il ne rentrera pas dans ses frais avec lui…