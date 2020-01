FC Nantes – Mercato : une vente surprise d’Abdoulaye Touré en janvier ?

true

Si Christian Gourcuff s’attend surtout à perdre des joueurs peu utilisés cet hiver (Krhin, Basila, etc.), le départ d’Abdoulaye Touré n’est pas totalement à exclure au FC Nantes.

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Christian Gourcuff laissait entendre qu’il ne retiendrait personne sur le mois de janvier. « Les gros départs en janvier, c’est assez rare. Cela peut arriver d’être sollicité sur un joueur mais c’est rare. Après, si le joueur veut partir, cela ne sert à rien de le retenir et cela ne m’intéresse pas de le garder. Ce qui est important c’est que le joueur trouve son compte. Comme ce fut le cas de Valentin (Rongier) cet été », glissait le technicien breton.

Abdoulaye Touré rêve d’Angleterre…

Au FC Nantes, un cas pourrait s’avérer sensible lors du mois de janvier : celui du capitaine Abdoulaye Touré (25 ans). S’il a montré l’été dernier qu’il resterait totalement impliqué quel que soit la décision de ses dirigeants, l’enfant de Malakoff est toujours à la tentation d’aller voir ailleurs et plus particulièrement à l’étranger. Une envie que Touré n’a jamais masqué à chacune de ses interventions médiatiques, notamment à la fin du mois d’août dernier.

… Et l’intérêt est réciproque

Si, pour l’heure, ses courtisans se veulent assez discret, le milieu de terrain des Canaris – dont le contrat coure jusqu’en juin 2022 – plait notamment beaucoup en Angleterre, au sein de clubs de deuxième partie de tableau en quête d’un box-to-box. Selon certaines indiscrétions, Waldemar Kita n’est pas fermé à l’idée de vendre son capitaine contre un joli chèque (supérieur à 10 M€). Un dossier à surveiller.