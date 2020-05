true

Positionné sur Yoann Court, le FC Nantes pourrait dégainer une offre prochainement pour l’ailier du Stade Brestois.

Comme annoncé hier, le FC Nantes a enfin entériné la signature définitive de son attaquant Moses Simon, prêté avec option d’achat par Levante la saison passée et auteur de 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues et désormais sous contrat jusqu’en juin 2024. Mais l’arrivée définitive du Nigérian pourrait ne pas être la seule pour renforcer le secteur offensif des Canaris.

Si le FCN dispose désormais d’un secteur offensif bien fourni avec Moses Simon, Renaud Emond, Kalifa Coulibaly, Kader Bamba, Ludovic Blas et Marcus Coco (de retour de blessure), « L’Equipe » confirme que Nantes n’a pas renoncé à un ultime coup au Stade Brestois avec Yoann Court (30 ans), en fin de contrat en Armorique et dont le cas reste suivi de près.

Coulibaly sacrifié pour faire la place à Court ?

Très apprécié de Christian Gourcuff, l’ailier formé à l’OL a fait l’objet d’une prise de renseignements au début du mois de mai. Prise de renseignements qui n’est pour l’instant pas allée plus loin. Si Yoann Court ayant fait d’une prolongation à Brest sa priorité, les deux parties n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente à un mois de l’échéance, laissant ainsi ouverte la porte des spéculations.

D’après le quotidien sportif, Nantes est déjà prêt à faire une place en attaque pour le natif de Carpentras. Bien que sous contrat jusqu’en juin 2022, Kalifa Coulibaly ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.