FC Nantes : méthode, Mercato… Gourcuff s’est transformé au contact de Kita

Proche de Christian Gourcuff dont il a été l’adjoint à Al-Gharafa (Qatar) en 2018-19 et qu’il a revu en début d’année lors du stage de Carnac, Stéphane Le Mignan a évoqué le changement radical de l’entraîneur de 64 ans, aujourd’hui à la tête du FC Nantes. Un coach qu’il voit plus « relax » et « détaché » que jamais.

« Un détachement qui lui permet de varier un peu sa méthode »

Dans « France Football », Stéphane Le Mignan poursuit : « La structure pro du FC Nantes lui a redonné l’envie après avoir coupé un peu au Qatar. Quand un entraîneur de cette qualité se sent épanoui, il peut donner le meilleur de lui-même. Il fait preuve aujourd’hui d’un détachement qui lui permet de varier un peu sa méthode de travail, même si on connait bien ses préceptes ».

« Il ne se lance plus dans des batailles perdues d’avance »

Et Christian Gourcuff n’est également plus le même homme avec ses dirigeants, moins dans le conflit qu’auparavant : « Je pense qu’il a modifié son approche par rapport aux problèmes qui lui prennent de l’énergie. Il est plus efficace, mais je ne dirais pas non plus qu’il n’a pas un œil sur le recrutement. Il serait inconcevable qu’un joueur soit venu sans son accord. Le Belge (Renaud Emond) qui vient de signer, il a dû le regarder jouer plusieurs fois. Quoi qu’il en soit, Christian se concentre sur le terrain et ne se lance plus dans des batailles perdues d’avance ». Pour durer avec Waldemar Kita, mieux vaut avoir cette approche…