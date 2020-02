FC Nantes : Miguel Cardoso a grillé l’un des plus grands espoirs du club

true

Waldemar Kita a le mérite de tenter des coups avec ses entraîneurs au FC Nantes. Certains comme Sergio Conceição, Christian Gourcuff ou à un degré moindre Vahid Halilhodzic ressemblent à des réussites. Le cas Miguel Cardoso, déniché en juin 2018, est plus nébuleux, le technicien portugais ayant été limogé en octobre de la même année en raison de résultats médiocres.

Cardoso a flingué Dabo

La méthode de Cardoso n’a jamais vraiment été assimilé par les Canaris de l’époque, et ce fut le cas chez Abdoulaye Dabo. Il y a deux ans, le jeune milieu du FC Nantes (18 ans) est prometteur mais paye aujourd’hui son lancement trop précoce chez les pros. « On a eu Abdoulaye Dabo, qui a intégré l’équipe pro en début de saison passée (deux matches) parce que le coach pensait, à l’époque, qu’il était prêt, souffle le directeur du centre de formation du FCN Samuel Fenillat dans L’Équipe. Mais il est parti, et son successeur (Vahid Halilhodzic) ne pensait pas comme lui. Aujourd’hui, il en paie les pots cassés. »

« Il faut qu’il se retape »

Dabo a marqué samedi avec la réserve contre l’ASSE (1-1 en N2), mais « il faut qu’il se retape, poursuit le formateur des Canaris. Avec les données GPS, on sait ce qu’un joueur est capable de faire ou de ne pas faire, mais pas comment il va intégrer la charge émotionnelle de l’événement. »