FC Nantes : Nicolas Pallois, ça pourrait être très long

Après un début de saison inespéré sur le plan des résultats, le FC Nantes est rentré dans le rang au cœur de l’automne. Les Canaris espèrent bien relancer la machine à compter de janvier pour se mêler à la lutte pour les places européennes mais force est de reconnaître que jusqu’à présent, les augures ne sont pas bons !

En effet, au-delà du fait qu’il va falloir recruter un attaquant en janvier, Christian Gourcuff a annoncé en conférence de presse que son leader défensif Nicolas Pallois souffrait d’une inflammation aux adducteurs depuis plusieurs semaines et qu’il était au repos total jusqu’à nouvel ordre.

La durée de l’indisponibilité pour ce type de blessure est très difficile à établir dans la mesure où tout dépend de la capacité de récupération du joueur touché. Mais Ouest France a d’ores et déjà parlé de plusieurs semaines. Vu son gabarit et son âge (32 ans), Nicolas Pallois pourrait se retrouver dans la catégorie des joueurs dont la récupération complète est la plus longue…