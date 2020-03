FC Nantes : Nicolas Pallois raconte son quotidien de confiné

true

Le défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois s’est exprimé sur la période de confinement qu’il traverse, comme tous les Français, et la crainte du coronavirus.

Le défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois a accordé une interview au site officiel des Canaris. L’occasion de décrire son quotidien en cette période de confinement. Un quotidien fait d’exercices physiques imposés par Christian Gourcuff et son staff pour conserver la forme en vue de la reprise.

« De mon côté, ça va très bien, merci. On reste bien à la maison et surtout, on est patient. Il y a des personnes qui travaillent dans des conditions compliquées, comme le personnel soignant et c’est important de les respecter. Il y a eu énormément de drames, c’est sûr. Je n’en ai pas forcément peur mais on fait attention parce que demain, tout peut arriver. Après, je reste chez moi donc logiquement, il ne doit pas m’arriver grand-chose. C’est un virus peu connu des chercheurs donc il faut tout de même se méfier. »

Un message aux supporters 🖊 Signé,

𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙂𝙤𝙪𝙧𝙘𝙪𝙛𝙛 pic.twitter.com/O1463Cs4LG — FC Nantes (@FCNantes) March 25, 2020

« C’est important de le suivre et de bien le respecter pour garder le rythme. On ne connaît pas encore la date de la reprise donc c’est à nous de se préparer comme il faut. Sur les grosses séances, je suis sorti autour de mon domicile en respectant la réglementation mais sinon, je fais la très grande partie des courses sur tapis. »