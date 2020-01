FC Nantes : Nicolas Pallois sur le podium des défenseurs les plus efficaces de Ligue 1

false

Alors qu’il est blessé et devrait être absent quelques semaines, Nicolas Pallois peut tout de même se féliciter d’être sur le podium des joueurs les plus efficaces défensivement en Ligue 1.

Nicolas Pallois est troisième au classement des joueurs ayant récupérés le plus de ballons en défense lors de la première partie de saison en Ligue 1. Seulement devancé par Vitorino Hilton et Bruno Ecuele Manga, le défenseur central du FC Nantes a réalisé une bonne première partie de saison avec les Canaris.

#Ligue1 Revoilà les bilans! Après la phase aller du championnat, le joueur qui a gagné le plus de ballons en défense est… Hilton!#Hilton pic.twitter.com/SiPP37viPl — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) January 2, 2020

Malheureusement pour lui, il souffre d’une inflammation aux adducteurs depuis plusieurs semaines. La durée de l’indisponibilité pour ce type de blessure est très difficile à établir dans la mesure où tout dépend de la capacité de récupération du joueur touché. Mais Ouest France a d’ores et déjà parlé de plusieurs semaines. Vu son gabarit et son âge (32 ans), Nicolas Pallois pourrait se retrouver dans la catégorie des joueurs dont la récupération complète est la plus longue…