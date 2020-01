FC Nantes – OL (3-4) : défense, arbitrage, Emond, Simon… Gourcuff livre ses mauvais et bons points

true

Présent en conférence de presse à l’issue de FC Nantes – OL (3-4), Christian Gourcuff était quand même un peu agacé de sortir dès les 16e de finale de Coupe de France. « Il y a des regrets. C’est évident, lorsque l’on défend comme cela, c’est très compliqué de se qualifier. Il y a eu beaucoup de laxisme défensif. Cette compétition ne permet pas d’être perméable sur le plan défensif », s’est agacé le coach des Canaris.

S’il salue la prestation du lyonnais Rayan Cherki (« Un joueur plein d’avenir, que j’ai trouvé excellent et qui nous a fait mal individuellement »), le Breton n’a pas aimé l’attitude générale des Lyonnais : « C’est dommage que l’arbitre soit complice de l’antijeu », déplorait-il concernant la fin de match houleuse.

Emond, Limbombé et Simon ont plu à Gourcuff

Face aux médias, Christian Gourcuff a aussi appuyé sur les quelques notes positives. D’abord le fait que son équipe n’a pas renoncé jusqu’au bout, même lorsque le score était de 1-4. Ensuite sur le plan du jeu où il a vu « des bonnes choses », « notamment Renaud (Emond) et Anthony (Limbombé) qui ont montré des qualités ». « Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment de l’aspect défensif », insiste-t-il avant de rendre hommage à Moses Simon pour ses deux passes décisives et son but : « Il fait toujours ses différences ».« Pour Renaud, on connaissait déjà ses qualités d’abnégation et de pressing. Il a fait preuve de beaucoup d’activité, c’est très intéressant dans le jeu collectif », a-t-il conclu.