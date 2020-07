FC Nantes : Olivier Veigneau a rebondi grâce à… Fabrice Pancrate !

true

Récemment, Olivier Veigneau, ex-capitaine du FC Nantes, s’est engagé en faveur du Mans. Fabrice Pancrate a joué les VRP de luxe.

Dans un vestiaire, des amitiés se nouent pour la vie à l’instar du FC Nantes. Équipiers durant trois saisons du côté de la Beaujoire, Olivier Veigneau (35 ans) et Fabrice Pancrate (40 ans) n’ont pas perdu contact. Le second vient même trouver un club au premier.

Après presque cinq ans à l’étranger, Olivier Veigneau a décidé de réaliser un dernier baroud sur les pelouses françaises. L’ex-capitaine du FC Nantes s’est engagé une saison en faveur du Mans, rétrogradé en National.

Une arrivée rendue possible par l’intervention de Fabrice Pancrate. L’ancien attaquant du RC Lens était en contacts avec Thierry Gomez, président du Mans, et son ex-coéquipier. Il s’en explique dans les colonnes de Ouest-France. Olive est un homme de valeur, gentil, respectueux. C’est un professionnel avant tout et toujours prêt à aider. Je me suis tout de suite dit que le projet du Mans était fait pour lui.