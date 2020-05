FC Nantes, OM – Mercato : la piste Yoann Court mise de côté chez les Canaris ?

true

Au début du mois, le FC Nantes a pris des renseignements pour Yoann Court (Stade Brestois, 30 ans) mais n’a pas poussé plus loin le dossier pour l’instant.

En quête renforts à moindre frais, le FC Nantes s’est penché sur la situation de nombreux joueurs en fin de contrat. Deux d’entre eux (Jean-Charles Castelletto de Brest et Pedro Chirivella de Liverpool) seraient même tous proches de signer. Comme révélé par L’Equipe le 3 mai dernier, les Canaris ont également pris des renseignements sur Yoann Court (Stade Brestois, 30 ans), également en fin de contrat en Armorique.

Une venue présentée comme compliquée

Pour l’heure, le FCN n’est toutefois pas passé à l’action pour l’ancien Lyonnais, qui compte parmi les meilleurs passeurs de L1 (7 passes décisives). A l’occasion d’un article récapitulatif du Mercato à venir dans la Cité des Ducs, « beIN Sports » parle même d’un dossier « compliqué ».

Pour le coup, je trouve ça plutôt intelligent. A condition d’opter pour des joueurs qui connaissent déjà le championnat de France (de préférence). https://t.co/OElXkEZdPY — Dede ? (@Dedefcn) May 18, 2020

Court priorise Brest

L’une des raisons à ces difficultés étant que Yoann Court, également cité du côté de l’OM, se verrait bien continuer en Bretagne au delà du 30 juin comme il l’a récemment confié à « L’Equipe » : « Je me sens bien à Brest donc si le club me fait une offre, je vais l’étudier avec intérêt ». Pour le FC Nantes, cela ressemblerait surtout à une alternative au cas où Moses Simon ne restait pas une saison de plus auprès de Christian Gourcuff.