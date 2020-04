FC Nantes, OM : Moses Simon et Dimitri Payet ont un record en commun

true

Moses Simon et Dimitri Payet, les attaquants du FC Nantes et de l’OM, dominent un classement spécifique cette saison en L1.

Le site Opta s’est penché sur les joueurs qui parcourent au moins 5 mètres balle au pied cette saison en L1. Sans surprise, parmi ces joueurs, c’est Kylian Mbappé qui s’est montré le plus efficace avec 7 buts marqués suite à des percées balle au pied.

1 – Tops en Ligue 1 2019/20 après avoir parcouru au moins 5 mètres balle au pied : ⚽️ Buts – Kylian @KMbappe 🇫🇷 (7) 🥅 Tirs – Denis Bouanga 🇬🇦 (29) 🎯 Dernières passes avant un tir – Dimitri Payet 🇫🇷 et Moses Simon 🇳🇬 (19 chacun) Conduite. pic.twitter.com/z8eMn3eHjb — Optajean (@OptaJean) April 16, 2020

Denis Bouanga est le joueur qui a le plus tiré après avoir couru avec le ballon. Quant à Moses Simon et Dimitri Payet, ils sont ceux qui ont effectué le plus de dernières passes avant un tir (19).