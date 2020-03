FC Nantes : Pallois évoque la difficulté mentale liée au confinement

true

Le défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois explique combien il est difficile pour un sportif de haut niveau de rester confiné chez lui.

Interrogé par le site officiel du FC Nantes, Nicolas Pallois a dépeint son quotidien, fait d’attention familiale et de petits travaux qu’il ne fait pas en temps normal. Mais le solide défenseur a aussi expliqué combien il était difficile de passer de l’adrénaline des matches au confinement chez soi…

« C’est compliqué, c’est sûr, mais on évolue dans un domaine privilégié avec le football. On a la chance de vivre de notre passion et aujourd’hui, il y a des personnes qui sont là pour sauver des vies avec un rythme de travail plus que soutenu. »

Un message aux supporters 🖊 Signé,

𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙂𝙤𝙪𝙧𝙘𝙪𝙛𝙛 pic.twitter.com/O1463Cs4LG — FC Nantes (@FCNantes) March 25, 2020

« Il faut vraiment respecter le confinement, notamment pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux et qui sauvent des vies tous les jours. Restez chez vous et soyez patients. Il y a des pays qui s’en sortent, même si c’est difficile… »