FC Nantes : Pallois fait la leçon à trois de ses coéquipiers 

Certains supporters aimeraient beaucoup que le FC Nantes change de capitaine. À la place d’Abdoulaye Touré, plus assuré d’un statut de titulaire en raison de son niveau de jeu chancelant, le nom de Nicolas Pallois est validé à une forte majorité.

ℹ Le FC Nantes prend acte des différentes annonces récentes concernant l’organisation de manifestations sportives et les potentiels huis-clos décidés par les préfectures. — FC Nantes (@FCNantes) March 9, 2020

Robuste sur l’homme, fidèle et doté d’un état d’esprit irréprochable, l’ancien stoppeur des Girondins de Bordeaux est un pion essentiel de Christian Gourcuff en compagnie de son acolyte Andrei Girotto. C’est sans doute la raison pour laquelle Pallois (32 ans) s’est permis de faire la leçon à trois de ses coéquipiers samedi à Angers (0-2).

Pallois s’est même permis une réflexion à Touré !

« La nouvelle défaite des Canaris a laissé des traces. Le visage offert en deuxième période par le FC Nantes inquiète, affirme Ouest France. Les gestes de dépit ont succédé aux coups de gueule dans les rangs nantais. Nicolas Pallois n’a pas hésité à reprendre Kader Bamba, dont la talonnade, osée et interceptée (45+2’), a mis un coup de pression sur la défense des Jaune et Vert. Il a aussi rappelé à Dennis Appiah et Abdoulaye Touré qu’il était préférable de ne pas faire fioritures dans certaines situations. » Comme quoi, on peut porter le brassard et se prendre une soufflante. Pallois devrait y réfléchir…